Тутаев, Ярославская область, 13 марта, 2020, 14:45 — ИА Регнум. В Ярославской области будут судить капитана-механика теплохода «Борис Кустодиев», он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России. Уголовным делом занимался Ярославский следственный отдел на транспорте, теплоход работал на переправе через Волгу в Тутаеве.

Северо-Западный следственный отдел на транспорте Теплоход «Борис Кустодиев»

«Следствием установлено, что капитан-механик теплохода «Борис Кустодиев» оказал услугу по перевозке 66 пассажиров, в том числе 4 детей, осознавая, что при нарушении пассажировместимости судна, в отсутствие на судне противопожарного снабжения, на технически неисправном судне, в отсутствие спасательных средств по числу пассажиров перевозка людей создает реальную угрозу безопасности их жизни и здоровью», — рассказали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

Кроме того, следователи учитывают, что температура воды в Волге на тот момент была три градуса тепла, а на палубе теплохода не работало освещение. Расследование уголовного дела закончено, текст обвинительного заключения утвержден Ярославским транспортным прокурором. Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблемы на теплоходе «Борис Кустодиев» были устранены после проверки правоохранительных органов.