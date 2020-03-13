Ульяновск, 13 марта, 2020, 14:12 — ИА Регнум. В Ульяновске сегодня, 13 марта, не внеочередном собрании городского парламента было рассмотрено заявление об увольнении главы региональной столицы Сергея Панчина. Он собрался по собственному желанию сложить пост, сославшись на состояние здоровья, о чём в первую очередь проинформировал журналистов. Но депутаты гордумы переубедили его, убеждая, что «в Ульяновской области ни одного человека, который по масштабу был бы сопоставим» с ним, сообщается на сайте гордумы.

Ugd.ru 12 марта 2020 года, выезд в посёлок Мостостроителей. Справа — губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, слева — глава Ульяновска Сергей Панчин

В релизе столичного парламента отмечается, что градоначальник причиной увольнения назвал недобросовестное поведение подчиненных. Поясняется, что «последней каплей» стало недостоверное информирования о решении проблем в Мостотряде: по докладам и бумагам работы по ремонту и благоустройству были проведены — на деле ситуация оказалась противоположной.

«Последняя капля — вчерашний выезд в посёлок Мостотряд. Мне говорят, что я вру, а я никогда не врал… Мое личное решение вчера (12 марта) пересилило общественное. Когда смотришь в глаза людей, которых обманули, такие решения и принимаются», — приводятся в сообщении пояснения главы Ульяновска, который призвал депутатов «вовремя доводить сведения о проблемах».

В релизе отмечается, что «парламентариям удалось убедить Сергея Панчина остаться на занимаемой должности». Приводились разные доводы: что «в Ульяновской области ни одного человека, который по масштабу был бы сопоставим» с ним, что намеченные планы «без него не смогут быть выполнены», что «сейчас не то время, чтобы взять и уйти», что «это решение городу не на пользу». Градоначальник в конечном счёте сдал назад и признался, что решение было принято сгоряча и попросил прощения у ульяновцев и депутатов, отметив, что остаётся на посту:

«Извините, что отвлёк вас от работы. Да, я погорячился».

Напомним, выезд в посёлок Мостостроителей состоялся 12 марта. По итогам поездки депутаты отметили, что от жизни «большого города» населённый пункт «отделяют застарелые, и все увеличивающие свой масштаб проблемы», наиболее острая — отсутствие транспортного обеспечения и качественных дорог. Ещё одна актуальная проблема — некачественное содержание придомовых территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта Панчин заявил журналистам, что уходит с должности, сославшись на состояние здоровья, и что «растёт молодёжь, приходит другое время». На посту он работает с октября 2015 года и по контракту должен исполнять обязанности до 2023 года.