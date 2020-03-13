Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 13 марта посещает Ярославскую и Костромскую области. Перед совещанием в Переславле-Залесском глава правительства ознакомился с лучшими проектами Ярославской области по созданию комфортной городской среды в малых городах. Обсуждаются также проблемы развития жилищно-коммунальной сферы. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

14:02 13.03.2020 Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал с рабочим визитом в Костромскую область. В повестку визита включены встречи с руководством региона, медиками, общественностью, сообщает 13 марта пресс-служба областной администрации. Глава правительства РФ намерен посетить одну из больниц в Костроме и обсудить с представителями медицинской отрасли развитие регионального здравоохранения. Мишустин также проведёт совещание с главами федеральных министерств и представителями областной исполнительной власти. Обсуждение коснётся в числе прочего выполнения национальных проектов, а также газификации региона. Читайте также: Мишустин прибыл в Кострому для встречи с медиками и губернатором

14:03 13.03.2020 В Костроме приезд Мишустина ожидали ещё в начале марта. Читайте также: В Кострому может приехать Михаил Мишустин

14:06 13.03.2020 Перед приездом в Кострому Михаил Мишустин посетил Ярославскую область.

14:06 13.03.2020 Михаил Мишустин в Ярославской области. government.ru

14:08 13.03.2020 Правительство Российской Федерации не поддерживает идею строительства целлюлозного комбината в районе Рыбинского водохранилища. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего визита в Ярославскую область. Подробности: Вопрос о строительстве ЦБК на Рыбинском водохранилище закрыт

14:09 13.03.2020 Совещание о развитии малых городов. government.ru

14:09 13.03.2020 Перед совещанием Михаил Мишустин ознакомился с проектами Ярославской области, победившими во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.

14:30 13.03.2020 Встреча Михаила Мишустина с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым. government.ru

14:32 13.03.2020 В ходе рабочей встречи с главой правительства РФ губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заметил, что Переславль-Залесский был выбран пилотом в комплексной программе Минстроя по замене и реконструкции всех сетей водоотведения и водоподготовки. «Это очень важно в целом для малых городов, для Переславля-Залесского. В 2021 году город отмечает 800-летие Александра Невского, святого благоверного князя. Здесь будут проходить торжественные мероприятия, к которым мы готовимся», — сообщил Миронов.

14:33 13.03.2020