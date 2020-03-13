На что надеяться малым городам России? Мишустин узнаёт страну — трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал с рабочим визитом в Костромскую область. В повестку визита включены встречи с руководством региона, медиками, общественностью, сообщает 13 марта пресс-служба областной администрации.
Глава правительства РФ намерен посетить одну из больниц в Костроме и обсудить с представителями медицинской отрасли развитие регионального здравоохранения. Мишустин также проведёт совещание с главами федеральных министерств и представителями областной исполнительной власти. Обсуждение коснётся в числе прочего выполнения национальных проектов, а также газификации региона.
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В Костроме приезд Мишустина ожидали ещё в начале марта.
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Перед приездом в Кострому Михаил Мишустин посетил Ярославскую область.
Правительство Российской Федерации не поддерживает идею строительства целлюлозного комбината в районе Рыбинского водохранилища. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего визита в Ярославскую область.
Подробности: Вопрос о строительстве ЦБК на Рыбинском водохранилище закрыт
Перед совещанием Михаил Мишустин ознакомился с проектами Ярославской области, победившими во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.
В ходе рабочей встречи с главой правительства РФ губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заметил, что Переславль-Залесский был выбран пилотом в комплексной программе Минстроя по замене и реконструкции всех сетей водоотведения и водоподготовки.
«Это очень важно в целом для малых городов, для Переславля-Залесского. В 2021 году город отмечает 800-летие Александра Невского, святого благоверного князя. Здесь будут проходить торжественные мероприятия, к которым мы готовимся», — сообщил Миронов.
Кострома, где сейчас находится Михаил Мишустин, расположена в 340 км от Москвы. Это один из девяти городов «Золотого кольца России». Население Костромы — около 300 тыс. человек.
Малые города России — очень разные, но проблемы у них общие, заявил Михаил Мишустин в ходе совещания в Переславле-Залесском.
Председатель правительства РФ признал, что «сегодня малым городам не под силу решить многие проблемы».
«Правительство принимает меры, чтобы поддержать малые города, сделать их лучше, удобнее для людей. Региональные власти должны уделять им внимание, а не концентрироваться только на крупных центрах. И находить для этого новые формы, которые подходят именно для этих малых городов», — отметил Михаил Мишустин.
Глава правительства РФ посетил в Костроме больницу, которая находится в здании бывшего кожевенного завода.
Костромской больнице, которая находится в здании 1902 года постройки, выделят 200 млн рублей — Мишустин.
Перед приездом премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Переславле-Залесском начали ремонтировать дорогу. Об этом сообщил депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибуллин, пишет «АиФ Верхняя Волга».
Стоит отметить, что перед совещанием в Переславле-Залесском Михаил Мишустин ознакомился с проектами Ярославской области, победившими во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Председателю правительства были представлены проекты благоустройства общественных пространств городов Переславль-Залесский, Ростов Великий и Углич.
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Конкурс проводится ежегодно в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» с призовым фондом 5 млрд рублей. В конкурсе могут участвовать малые города с численностью населения до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.
Переславль-Залесский (гранты 75 млн и 90 млн рублей, 2018 и 2020 годы). Единственный город региона, победивший в конкурсе дважды. Реализованный проект благоустройства Народной площади, которая является центральной площадью города, и примыкающей к ней набережной реки Трубеж — это первый этап преображения центрального общественного пространства города, места проведения общественных и культурных мероприятий, ярмарок, городских праздников.
Проект благоустройства, победивший в 2020 году, предусматривает создание набережной Плещеева озера с городским пляжем, местами отдыха, спортивными игровыми площадками, необходимыми для комфортного досуга бытовыми объектами, а также нестационарными объектами торговли, проката.
Ростов Великий (грант 50 млн рублей, 2018 год). Реализация проекта позволила благоустроить территорию Соборной площади — главной площади Ростова Великого, с которой открывается основной вид на Ростовский кремль. Также благоустроена часть исторической улицы Каменный Мост — главного подъезда и подхода к кремлю. Эти территории стали первым этапом комплексной программы благоустройства центра Ростова Великого. Преображение Соборной площади реализовывалось синхронно с реставрацией (воссозданием) уникального памятника истории и культуры — Ростовского конюшенного двора — при поддержке Министерства культуры.
Углич (грант 75 млн рублей, 2020 год). В проекте — формирование связного пешеходного маршрута от автовокзала до набережной Волги вдоль Каменного ручья через парк Победы, организация ярмарочной торговли местных производителей сувенирной продукции.
Проводимый с 2018 года в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» Всероссийский конкурс определяет не менее 80 победителей. Призовой фонд был 5 млрд рублей, но со следующего года он увеличится в в два раза, отметил Мишустин. Средства идут на реализацию самых удачных проектов, 80 из которых уже воплощены в жизнь.
Михаил Мишустин посетил первую окружную больницу Костромы. Фото: government.ru