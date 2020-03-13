Минск, 13 марта, 2020, 13:53 — ИА Регнум. «Мы не экстремистская организация! Мы хотим, чтобы Белоруссия достойно звучала на международной арене», — завил на пресс-конференции 12 марта глава белорусского оргкомитета, председатель общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» Валерий Драко.

ИА REGNUM Председатель общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» Валерий Драко

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Власти постсоветской республики организовали альтернативную шествию «Бессмертного полка» акцию под названием «Беларусь помнит». Они также создали альтернативную символику — доходило до того, что с детей срывали георгиевские ленточки.

Драко сообщил прессе: «Мы не вступаем в конфронтацию с «Беларусь помнит». Но «Беларусь помнит» — это акция чиновников, акция администрации, где спускается цифра определённая — от каждого района 100, 200, 1000 человек или сколько, и они выходят ровненько на площадь Победы».

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Он рассказал, как вместе с другими участниками праздничного мероприятия 9 мая в Минске был свидетелем такой ситуации: школьники с портретами Героев Советского Союза стояли на жаре часами, теряя сознание. Но не только это возмутило Драко: когда после официальной акции на минской площади Победы он подошёл к этим детям, то они не могли ответить, чьи портреты держат в рука. Дети звали на помощь классную руководительницу, чтобы та защитила их от неудобных расспросов о портретах.

«Такой формализм! Привезти на автобусах портреты, раздать другим автобусам, — возмутился Драко методам официозного мероприятия. — Не то надо!».

«Бессмертный полк», заверил он, действует иначе. Участники народной акции идут на шествие с портретами своих родственников, их никто не собирает по разнарядке и не привозит на автобусах, выдавая портреты незнакомых людей.

Организаторы официоза доводят здравую идею до абсурда, считает координатор неформальной акции: «Здесь же, под эту шильду «Беларусь помнит» можно подвести и Раздивиллов (династия польских магнатов, живших в Белоруссии. — Прим. корр.), «Беларусь помнит» и коллаборационистов, и так далее. Это совсем не то, что «Бессмертный полк»! «Бессмертный полк» — это акция народная!».

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Драко напомнил, как Александр Лукашенко весной 2018 года публично пообещал оказать содействие шествию хранителей народной памяти в следующем году. На деле накануне 9 мая 2019 года координаторы «Бессмертного полка» в Белоруссии столкнулись с противодействием местных чиновников.

«Опять было всё, как было, — констатировал общественник. — Разговор был один, а дело — другое».

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Координатор «Бессмертного полка» заверил: шествие организовывается не в пику президенту, не в пику официозной акции. Драко озвучил единственную просьбу к властям: «Вы только нам скажите, чтобы мы предупредили людей и они за растяжкой «Бессмертный полк» собирались, становились в нашу колонну. Всё, мы больше ничего не просим».

По месту шествия в общей колонне у координаторов «Бессмертного полка» нет принципиальных требований: «Впереди поставят — спасибо, поставят в середине — тоже спасибо, поставят в заключительной части — тоже спасибо всем!».

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