Калуга, 13 марта, 2020, 16:20 — ИА Регнум. В Калужской области за период с 4 по 11 марта в магазинах федеральных розничных сетей увеличились цены на картофель — на 12,7%, огурцы — на 2,2%, томаты — на 8%, перец сладкий — на 3,1%. Максимальные цены также наблюдались на пшено. Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам совместного заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости

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По данным калужской статистики, индекс потребительских цен на продовольственные товары за февраль 2020 года по отношению к январю составил 101%, по отношению к декабрю 2019 года — 100,9%. Повысились в течение месяца цены на плодоовощную продукцию, включая картофель на 5,6%, сыр — на 3,1%, чай, кофе, какао — на 2,5%, варенье, джем, повидло, мед — на 2,3%, кондитерские изделия — на 2%, молоко и молочную продукцию — на 1,9%, консервы фруктово-ягодные — на 1,7%, макаронные и крупяные изделия — на 1,5%.

Индекс потребительских цен на товары и услуги по Калужской области в феврале 2020 года по отношению к январю составил 100,6%, что несколько выше, чем в соседних субъектах Российской Федерации.