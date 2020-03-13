Село Алыгджер, Иркутская область, 13 марта, 2020, 13:43 — ИА Регнум. Пострадавшие от потопа жители Алыгджера — одного из самых труднодоступных горных сёл Иркутской области — добились, того, чтобы строительная техника своим ходом добралась до места, где будут возводить новое жильё. Как сообщает пресс-служба иркутского губернатора, два экскаватора, два бульдозера, погрузчик, топливозаправщик, вахтовка и два вагончика для проживания почти 250 километров были вынуждены обираться по руслам замерзших рек и пересечённой горной местности.

Правительство Иркутской области Колонна строительной техники добралась в один из самых труднодоступных посёлков Иркутской области

«Такой переход техники в Алыгджер был осуществлён впервые. Машины сами прокладывали дорогу. Трудностей добавляли погодные условия: бураны и снегопады», — отмечают в правительстве региона.

Напомним, в этом отдалённом селе живет самый малочисленный народ России — тофы, которые занимаются традиционной хозяйственной деятельностью: оленеводством, охотой, заготовкой дикоросов. Уже известно, что 21 дом будет построен из бруса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее пострадавшие от мощнейшего наводнения жители села Алыгджер заявили, что несмотря на наличие жилищных сертификатов, не хотели бы покидать родину. Но поскольку добраться туда можно лишь зимой по временной дороге, которая пролегает по руслам горных рек и перевалов, врио губернатора Игорь Кобзев поручил разработать дорожную карту и приступить к этой сложной задаче в соответствии с графиком.

В Алыгджере от наводнения значительно пострадало 84 дома, их жителей необходимо переселить в новое жильё, в 39 домах требуется провести капитальный ремонт.

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