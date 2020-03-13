Ярославль, 13 марта, 2020, 13:16 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации не поддерживает идею строительства целлюлозного комбината в районе Рыбинского водохранилища. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего визита в Ярославскую область.

Михаил Мишустин посетил Ярославскую область

На встрече с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым и чиновниками регионального правительства премьер рассказал, что вопрос был внимательно рассмотрен правительством России и было учтено мнение местных жителей. Свою роль сыграли обращения губернатора Дмитрия Миронова и Валентины Терешковой к президенту и премьер-министру.

«Мы понимаем, что ресурсы Рыбинского водохранилища практически исчерпаны, они просто не справятся со сбросом (от производства) целлюлозы. Полностью согласен с теми жителями, которые считают, что заводу здесь не место. Все хотят дышать нормальным воздухом, пить чистую воду. А завод не повлияет лучшим образом на экологическую ситуацию в регионе, ухудшит её. Я знаю, что компания не предоставляет документы и информацию, которая бы это опровергла», — сказал Михаил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что правительство однозначно не поддерживает идею строительства комбината на Рыбинском водохранилище, и на этом проблемный вопрос можно считать закрытым.