Война: немцы замкнули кольцо окружения вокруг Харькова. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг.
Москва, 14 марта, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 14 марта: в 1943 года гитлеровцы окружили Харьков, в 1944 году Красная армия на Украине освободила более 300 населённых пунктов.
О ходе боёв на Проскуровском направлении сообщалось на страницах газеты «Красная звезда». Неприятель оказывал сильное сопротивление и предпринимал частные контратаки. Отразив вражеские контратаки, наши войска причинили врагу серьезный урон в живой силе и технике и заняли несколько населённых пунктов.
«Клин наших войск, нависший над позициями врага, раздался вширь и ещё больше приблизился к наиболее важным объектам немецкой обороны» (газета «Красная звезда» от 15 марта 1944 года).