В Калужской области к юбилею Победы пройдёт более пяти тысяч мероприятий
Калуга, 13 марта, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Более пяти тысяч мероприятий, среди которых памятные реконструкции, связанные с Великой Отечественной войной, концерты и кинопоказы пройдут на территории Калужской области к 75-летию Победы. Во всех населённых пунктах у мемориалов, памятников и обелисков, установленных в память о погибших красноармейцах, состоятся торжественно-памятные митинги. Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства культуры.
В мае в Калуге откроется новый военно-исторический музей имени Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Жукова, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Главной жемчужиной нового музея станет диорама «Штурм Берлина».
В составе музейного комплекса предусмотрены площади для выставок и интерактивных мероприятий. 9 мая, в День Победы, во все музеи Калужской области будет организован бесплатный вход для посетителей.