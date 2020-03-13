Калуга, 13 марта, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Более пяти тысяч мероприятий, среди которых памятные реконструкции, связанные с Великой Отечественной войной, концерты и кинопоказы пройдут на территории Калужской области к 75-летию Победы. Во всех населённых пунктах у мемориалов, памятников и обелисков, установленных в память о погибших красноармейцах, состоятся торжественно-памятные митинги. Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства культуры.

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В мае в Калуге откроется новый военно-исторический музей имени Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Жукова, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Главной жемчужиной нового музея станет диорама «Штурм Берлина».

«Сегодня необходимо наглядно показать сложность боевых действий Красной Армии в «нацистском логове», а также полководческий талант Георгия Константиновича Жукова, командиров всех рангов и величие подвига солдат Красной Армии, благодаря которым удалось блестяще провести Берлинскую операцию и поднять над зданием Рейхстага знамя — символ Победы и окончания Великой Отечественной войны», — сказал министр культуры региона Павел Суслов.

В составе музейного комплекса предусмотрены площади для выставок и интерактивных мероприятий. 9 мая, в День Победы, во все музеи Калужской области будет организован бесплатный вход для посетителей.