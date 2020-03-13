Чебоксары, 13 марта, 2020, 11:45 — ИА Регнум. Государственный совет Чувашии поддержал закон о внесении изменений в республиканский бюджет на 2020 год, который принят с ростом на 6,1 млрд рублей. В новой редакции бюджета значительно усилена социальная поддержка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Данные минфина Чувашии

Согласно поправкам, доходы республиканского бюджета увеличиваются более чем на 6,1 млрд рублей и прогнозно достигнут 61,7 млрд рублей. Это на 5% больше по сравнению с 2019 годом.

В структуре доходов собственные поступления (налоговые и неналоговые) приняты с ростом на 3,7% и составят 31,7 млрд рублей. Безвозмездные поступления из федерального центра предполагаются в объеме 28,1 млрд рублей, с ростом к уровню 2019 года на 11,3%.

Значительные дополнительные средства будут направлены на реализацию социальной политики (2,8 млрд рублей), развитие образования (2,2 млрд рублей) и жилищно-коммунального хозяйства (1,72 млрд рублей).

В новой редакции расходы республиканского бюджета увеличиваются на 7,6 млрд рублей и оцениваются к концу 2020 года в объеме 62,9 млрд рублей, что на 14,1% больше уровня 2019 года. Профицит составил 1,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта врио главы республики Олег Николаев заявил, что Чувашии хватит средств на усиление социальной поддержки. По его словам, при принятии решений социального характера, которые были заявлены в феврале, «очень тщательно подводили балансы с тем, чтобы денег хватило на всё».

Напомним, в Чувашии усилена социальная поддержка. В частности, прожиточный минимум снижаться не будет, что повлияет на размеры выплат для более чем 200 тыс. малообеспеченных жителей. В честь 75-летия Победы инвалиды и участники Великой Отечественной войны из республиканского бюджета получат по 25 тыс. рублей. В среднем на 9,4% будет проиндексирован ряд социальных выплат, чего не было в Чувашии последние три года. Также дополнительно 500 млн рублей планируется направить на капитальных ремонт детских садов. Кроме того, будет повышена зарплата спасателям.