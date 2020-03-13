Санкт-Петербург, 13 марта, 2020, 11:47 — ИА Регнум. Пожилой мужчина был сбит поездом в районе железнодорожной станции Лебяжье-Калище в Ленинградской области. Об этом сообщили ИА REGNUM 13 марта в пресс-службе СПб-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте.

Дарья Драй ИА REGNUM ЖД пути

Как установило следствие, пострадавший переходил железнодорожные пути в неположенном месте в районе железнодорожной станции и не обратил внимание на приближающийся поезд. Несмотря на то, что машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, избежать наезда на пенсионера не удалось.

«В результате полученных травм гражданин скончался», — говорится в сообщении.

Погибшим оказался 74-летний житель Липецкой области. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.