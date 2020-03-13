Санкт-Петербург, 13 марта, 2020, 11:53 — ИА Регнум. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга опровергают гуляющую по интернету информацию о размещении в старых корпусах Клинической инфекционной больницы им. Боткина пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили 13 марта в пресс-службе ведомства.

Елена Молчанова ИА REGNUM Новый корпус инфекционной больницы им. Боткина на Пискаревском проспекте Петербурга

В социальных сетях стали распространяться сообщения о том, что в аварийных, старых корпусах Боткинской больницы, известных в народе как «Боткинские бараки», на состояние которых в прошлом году пожаловались даже президенту РФ, якобы размещают пациентов с подозрением на коронавирус.

«Вот так выглядит Боткинская инфекционная больница в СПб, куда кладут с «подозрением на коронавирус». Скрепно», — опубликовал запись в Twitter пользователь под ником @im_kosta, прикрепив фотографии запущенных больничных палат.

Публикация в течение нескольких часов набрала массу отзывов и комментариев и вошла в топ популярных постов.

Однако в комитете по здравоохранению Петербурга эту «информацию» категорически опровергли.

«Это не так. С подозрением на коронавирус везут только на Пискаревский, 49, в новый корпус. Да и в старом корпусе на Миргородской улице таких интерьеров нет. Фотографии сделаны в корпусах, которые сейчас законсервированы», — уточнили в ведомстве.

Отметим, в конце 2019 года во время пресс-конференции с Владимиром Путиным президенту пожаловались на бездействие городских властей в отношении исторических корпусов петербургской инфекционной больницы им. Боткина. После чего было объявлено, что их ремонт начнётся по плану в 2021 году.

В настоящее время завершаются работы по проектированию, консервации и реставрации части тех корпусов, которые находятся под охраной государства. Также выделены деньги на проектирование капитального ремонта остальных зданий и на благоустройство территории больницы.