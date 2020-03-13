Ярославль, 13 марта, 2020, 11:35 — ИА Регнум. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко скорректировал свои планы и отказался от посещения перинатального центра в Ярославле. Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM .

Михаил Мурашко

Осмотру достижений ярославской медицины министр предпочёл посещение Костромы, куда он и направился в срочном порядке. Причины такого решения не известны.

Напомним, что в Ярославской и Костромской областях сегодня ожидаю премьер-министра России Михаила Мишустина, который уже прибыл В Переславль-Залесский.