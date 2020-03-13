Дзержинский район, Калужская область, 13 марта, 2020, 12:03 — ИА Регнум. В Калужской области неблагоприятные погодные условия вызвали локальные отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов Дзержинского, Малоярославецкого, Спас-Деменского, Ферзиковского районов, а также в пригороде Калуги. Об этом 13 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго» Наталья Копоня.

Фото пресс-службы «Калугаэнерго» В оперативном порядке электроснабжение потребителей восстанавливается.

В ночь на 13 марта в связи с усилением ветра начали фиксироваться точечные отключения электроэнергии населенных пунктов. Бригады энергетиков, укомплектованные необходимыми инструментами, приспособлениями, спецодеждой, незамедлительно направлялись для устранения технологических нарушений. В оперативном порядке электроснабжение потребителей восстанавливается. В настоящее время в аварийно-восстановительных работах задействовано 25 бригад в составе 74 человек, 27 единиц техники.

«Силы и средства «Калугаэнерго» дислоцированы таким образом, чтобы в кратчайшие сроки устранять технологические нарушения. Также ведется работа по отработке поступающих от потребителей заявок по сети 0,4 кВ. Под особый контроль взяты социально-значимые объекты региона», — сказала Наталья Копоня.