Чебоксары, 13 марта, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Министр внутренних дел по Чувашии Виктор Шметков резкий рост нарушений со стороны сотрудников полиции объяснил особенностями статического учёта, подчеркнув, что «это чисто технический вопрос». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил на сессии Госсовета республики, отчитываясь об итогах работы.

Cap.ru Виктор Шметков

В ходе обсуждения глава фракции ЛДПР Константин Степанов обратил внимание на «довольно большой рост фактов нарушений сотрудниками органов внутренних дел».

«Так, в отделе полиции № 1 рост нарушений составил 175,2%, в отделе полиции № 2 — 115%, отдел полиции № 4 — 145%, отдел полиции № 3 — 304%, то есть в три раза. Следователям — на 247% рост. Это что произошло?» — поинтересовался парламентарий.

«Рост произошёл с января, когда сюда приезжала комиссия. И посмотрела правильность учёта. То есть это чисто технический вопрос, который раньше просто не учитывался. Это игра как бы… ну не игра, а цифровые, так сказать, показатели. В отношении нарушения законности надо сказать, что в прошедшем году и текущем году нами и совместно с прокуратурой установлен более жёсткий контроль за организацией расследования, рассмотрения заявлений граждан», — пояснил глава МВД по Чувашии Виктор Шметков.

По данным чувашской полиции, в 2019 году в органы внутренних дел поступило более 350 тыс. заявлений и сообщений о происшествиях, их количество увеличилось на 4,4%. По результатам рассмотрения возбуждено свыше 9 тыс. уголовных дел, что на 7% больше 2018 года.

В структуре преступности более половины приходится на преступления против собственности, 12% составляют преступления против жизни и здоровья граждан, 9% ‑ экономические составы, 8% ‑ в сфере незаконного оборота наркотиков.