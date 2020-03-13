Более 50 калужан, посетивших страны с коронавирусом, наблюдаются медиками
Калуга, 13 марта, 2020, 11:06 — ИА Регнум. В Калужской области случаев заболеваний коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, заявила на совещании по теме «О мерах против угрозы распространения коронавирусной инфекции» заместитель министра здравоохранения области Наталья Огородникова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В регионе открыт круглосуточный оперативный штаб. Создан запас противовирусных препаратов и дезинфекционных средств. В настоящее время свыше 50 калужан находятся у себя дома на карантине. Все они посетили страны, где имеются случаи заражения коронавирусной инфекцией. При повышении температуры тела их в экстренном порядке направят в областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД. Ранее 14 человек, побывавшие в странах, где зафиксированы случаи этого заболевания, были госпитализированы. 10 человек уже выписаны из медучреждения. Коронавирус у них не подтвердился.
Одновременно в международном аэропорту «Калуга» им. К. Э. Циолковского усилен медицинский контроль за пассажирами, прибывающими из-за рубежа. Сотрудники аэровокзала обеспечены средствами индивидуальной защиты. В аэропорту оборудована площадка для дезинфекционной обработки авиалайнеров. Аналогичные меры безопасности приняты на железнодорожном транспорте, а также в Калужской таможне.
Временно исполняющий обязанности губернатора области Владислав Шапша поручил проводить ежедневный мониторинг промышленных предприятий, часть работников которых являются гражданами стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Руководителям этих предприятий предложено ограничить выезд сотрудников в заграничные командировки. Органам местного самоуправления врио губернатора рекомендовал в случае необходимости принимать дополнительные меры, вплоть до ограничения массовых мероприятий. По мнению врио губернатора, важно избегать сокрытия или искажения информации о реальном положении дел с коронавирусной инфекцией.