Ростов-на-Дону, 13 марта, 2020, 10:48 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ещё два подземных пешеходных перехода признаны объектами культурного наследия. Об этом в социальной сети Facebook сообщила член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Хатламаджиян.

Rostov-gorod.ru Мозаичное панно «Космос»

Уточняется, что переходы с уникальным мозаичным панно расположены на перекрёстках проспект Ворошиловский — улица Большая Садовая и проспект Будённовский — улица Большая Садовая. По словам общественницы, теперь переходов, ставших объектами культурного наследия, стало четыре.

ИА REGNUM ранее сообщало, что первым объектом культурного наследия стал подземный переход на пересечении улицы Московской и проспекта Будённовского. Здесь были демонтированы стационарные ларьки, закрывающие мозаичные картины. В конце 2019 года было открытомозаичное панно «Космос» в подземном пешеходном переходе на пересечении улицы Большая Садовая и проспекта Кировского.

Напомним, что в начале 2020 года горожане сообщили о том, что уникальное мозаичное панно, созданное в переходе на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Большая Садовая в 1970-х — 1980-х годах, дало трещину.