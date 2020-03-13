Петропавловск-Камчатский, 13 марта, 2020, 10:35 — ИА Регнум. На Камчатке кинологи МЧС и их питомцы тренировались разыскивать людей в закрытых ледниках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Пресс-служба МЧС Камчатки Кинологи МЧС Камчатки с собаками учились искать людей в снежных пещерах

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Учения прошли на базе Биатлонного комплекса им. Фатьянова. На месте заранее были подготовлены снежные пещеры, в которых прятались статисты. Перед ними стояла задача во время поисков лежать или сидеть неподвижно, не издавая ни звука. Это связано с тем, что оказавшиеся в закрытых пещерах пострадавшие люди могут находиться без сознания. Поэтому собаки тренируются искать как неподвижных людей, так и движущиеся цели.

Все кинологические расчёты справились с заданиями на отлично — собаки нашли всех людей, получив в качестве поощрения лакомство.

В ГУ МЧС по Камчатке отмечают, что лавины в горных районах во время катания людей на сноубордах и снегоходах могут сойти в любой момент. Также камчатские сопки особенно опасны для детских игр — дети часто прыгают по склонам, роют в снегу пещеры.

Спасатели Камчатки ещё раз предупредили всех жителей региона и туристов: отправляясь в поход, регистрируйте свой маршрут в МЧС. Тогда, в случае непредвиденной ситуации, вас будет проще найти.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме 11 марта объявили лавинную опасность.