Ярославль, 13 марта, 2020, 10:28 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области частично удовлетворил ходатайство Управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области о принятии обеспечительных мер в виде ареста на недвижимое и движимое имущество и денежные средства всех бывших членов совета директоров «Ярославской Генерирующей Компании».

Причиной принятия обеспечительных мер стало обращение в суд конкурсного управляющего АО «ЯГК» Максима Дёмина с требованием привлечь к субсидиарной ответственности бывшего заместителя председателя правительства Ярославской области Андрея Епанешникова, экс-заместителя губернатора Игоря Елфимова и бывших членов совета директоров «Ярославской генерирующей компании» — Игоря Шарошихина, Людмилу Волканевскую, Александра Шутова,Михаила Тепловодского и Александра Самарина.

Имущество и деньги, в том числе поступающие на банковские счета, всех бывших членов совета директоров АО «ЯГК» арестованы за исключением денежных средств в размере прожиточного минимума.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении бывших руководителей АО «ЯГК» — Виктора Тамарова и Виктора Морозова.