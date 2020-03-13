Москва, 13 марта, 2020, 10:20 — ИА Регнум. В Госдуме в связи с угрозой распространения коронавируса устанавливают дозаторы со средствами дезинфекции, передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта.

ИА REGNUM В Госдуме вешают дозаторы для дезинфекции

В зданиях нижней палаты парламента возле лифтов вешают «гаджеты» — дозаторы, чтобы депутаты, сотрудники и посетители могли продезинфицировать руки.

Ранее было принято решение о регулярной дезинфекции всех ручек в зданиях. Теперь три раза в день натираются с хлоркой ручки дверей кабинетов, межкоридорных дверей, а также лестничные перила.

Ранее депутат Госдумы Сергей Катасонов (ЛДПР) отказался от самоизоляции после посещения Франции и ходил на пленарные заседания.

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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал депутатов фракции, прилетевших из стран с коронавирусом, соблюдать двухнедельный «карантин» и сидеть дома.