Южно-Сахалинск, 13 марта, 2020, 09:41 — ИА Регнум. В Ванинском районе Хабаровского края спасли рыбака, оказавшегося вместе со своим автомобилем на отколовшейся от берегового припая льдине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Рыбака, оказавшегося на отколовшейся от берегового припая льдине, спасли в Ванино Хабаровского края

Читайте также: На Сахалине 300 рыбаков оказались на оторванной от берега льдине

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, рыбаки пренебрегают предупреждением спасателей о том, что выходить, а тем более выезжать на лёд на автомобилях сейчас опасно — лёд уже весенний, слабый, в любой момент может сломаться.

13 марта в 13:00 по хабаровскому времени на пульт Центра управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о том, что в Ванино, в бухте Сторож оказался на льдине мужчина с легковым автомобилем.

На помощь к рыбаку немедленно выдвинулись спасатели ГУ МЧС края. Отколовшееся ледовое поле вместе с рыбаком и машиной тем временем стало относить в открытое море. Как рассказали очевидцы, когда возникла угроза разлома ледового поля, все поспешили покинуть опасное место. А один рыбак задержался — он собирал снасти и не успел уехать.

Спасение рыбака осложняли сильное волнение моря и ветер. Из порта Ванино на помощь был направлен буксир. Благодаря профессиональным и оперативным действиям всех служб в 13:50 мужчина был спасён.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2020 года на Сахалине, на оторвавшейся от берега льдине оказались 300 рыбаков. Все были спасены.