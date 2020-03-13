Барнаул, 13 марта, 2020, 09:23 — ИА Регнум. Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе на песню Uno, с которой группа Little Big выступит на Евровидении, является уроженцем Алтайского края. Широкой общественности стал известен после исполнения танца в стиле Vogue проекта «Танцы» на ТНТ (4 сезон). Также он снялся в эпизодах уже многих фильмов и сериалов: «Притяжение 2», «Ивановы Ивановы», «Универ. Новая общага», «СашаТаня». В интервью алтайскому телеканалу «Катунь-24» он признался, что в танцы пришёл благодаря своей матери.

Цитата из видеоклипа на песню «Uno», с которой группа Little Big выступит на «Евровидении» Танцор Дмитрий Красилов

«Когда мне было восемь лет, продался маме за мороженку. Был отбор в танцевальный коллектив. Мы пришли, а там народу было очень-очень много, я приуныл, сказал: «Я не могу». Но мама мне сказала: «Сейчас зайдешь туда, после чего пойдём домой, я куплю тебе мороженку». Всё! Мороженка, Дима готов! Собственно говоря, с тех времён и пошло-поехало.

Вначале меня привели в эстрадный ансамбль «Улыбка» в Заринске. Я там долго занимался, потом мы немного поменяли формат и стали называться театр танца «Зазеркалье». Этой работе я отдал 10 лет, хотел посвятить себя сцене, понял, что это моё. Потом начал заниматься в Барнауле более профессионально», — отметил танцор.

Цитата из видео ТВ «Катунь-24» Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе на песню «Uno», с которой группа Little Big выступит на «Евровидении-2020»

По словам Дмитрия Красилова, чтобы добиться успеха, нужно упорно работать, но главное — не забывать себя.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в клипе на песню Uno, с которой петербургская группа Little Big выступит на «Евровидении», участники группы появляются в брюках клёш, прически девушек напоминают о стилях прошлых десятилетий. Крайний слева бородач в голубом комбинезоне и есть уроженец Алтайского края Дмитрий Красилов.

Премьера клипа состоялась 12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Также она прозвучала на радио NRJ и появилась в социальных сетях. Сам музыкальный конкурс пройдёт 15 мая в нидерландском Роттердаме.

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