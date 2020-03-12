Данилов, Ярославская область, 12 марта, 2020, 17:33 — ИА Регнум. В Ярославской области недалеко от города Данилова обнаружена свалка останков животных. Об этом сообщает местный телеканал ДИА-ТВ. Журналистом место указал охотник, который набрел в на останки около местной сельской дороги.

Скриншот с сюжета «ДИА-ТВ» Останки животных под Даниловым

Там обнаружены в большом количестве коровьи рога, копыта, шкуры и головы, а также куриные кости. Судя по всему, останки вывозились зимой, а сейчас оттаяли. Все это омывается весенними водами.

По сообщению в СМИ уже начата проверка. В департаменте ветеринарии уточнили, что отходы лежали в русле ручья.

Как сообщил директор департамента ветеринарии Ярославской области Александр Чавгун, биологические отходы уже убраны с территории владельцем этого земельного участка — рядом здесь располагается крестьянско-фермерское хозяйство.

«Отобран материал на сибирскую язву, грипп птиц. Также проводится дезинфекция места нахождения биологических отходов. Для принятия соответствующих мер материалы переданы в Управление Россельхознадзора по Ярославской области», — отметил Александр Чавгун.

На месте работают также представители Даниловского сельского поселения.