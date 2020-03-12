Колпино, Санкт-Петербург, 12 марта, 2020, 16:50 — ИА Регнум. Продовольственный рынок снесли на территории города Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга). Базар был незаконно разбит на территории разобранного торгового центра. Незаконный объект снесён сотрудниками комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ).

ККИ Санкт-Петербурга Снос незаконных павильонов в Колпино

Речь идёт о территории на улице Веры Слуцкой. В сентябре 2018 года на данном участке комитет уже проводил подобные работы, тогда здесь возвышался незаконно установленный торговый центр. Как сообщало ИА REGNUM, его снесли с помощью тяжелой техники.

Из-за судебных тяжб дальнейшие работы по освобождению участка были приостановлены. Только после того, как в декабре 2019 года вступило в законную силу постановление о признании отсутствующим права собственности на земельный участок, работы были продолжены.

За время простоя на территории более 6,5 тыс. кв. м появился металлический забор и шлагбаум. На огороженной территории, в отсутствие законных оснований, расположились: кафе площадью 321 кв. м., пункт охраны, металлические контейнеры, павильоны под реализацию плодоовощной, трикотажной продукций, суши, хлебобулочных изделий, бахчевых культур. Кроме того, южная часть земельного участка использовалась под открытую охраняемую автостоянку.

«На части торговых объектов хозяйственную деятельность осуществляют индивидуальные предприниматели по договору с ООО «Колпинская Продовольственная база», однако право частной собственности на участок с компанией прекращено по решению Арбитражного суда в феврале текущего года», — говорится в сообщении комитета.

Кроме того, у ООО не было разрешения на использование участка, а также договора с городом на данный участок. Собственников попросили добровольно очистить территорию от незаконных построек, это требование выполнено не было.

Тогда подведомственные ККИ организации совместно с полицейскими приступили к зачистке участка. В скором времени самовольным пользователям будет выставлен счёт за демонтаж и утилизацию мусора, а ООО привлечено к административной ответственности.