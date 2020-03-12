Санкт-Петербург, 12 марта, 2020, 16:35 — ИА Регнум. Более пяти тысяч жителей петербуржцев выступили за создание в городе Ленинградского сквера. Об этом сообщил депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев («Единая Россия»).

ИА REGNUM Будущий Ленинградский сквер

Сквер расположен у дома 114а по проспекту Стачек.

Подписи в ближайшее время передадут губернатору Петербурга Александру Беглову, затем на заседании Топонимической комиссии 18 марта рассмотрят вопрос о присвоении скверу этого названия.

«Местные жители, ветераны очень тепло поддержали начатую в феврале инициативу, потому что все понимают — имя Ленинграда надо сохранить для подрастающего поколения», — заявил Цивилев.

Обычно в этом сквере проходят все памятные мероприятия, посвященные блокаде Ленинграда и Великой Отечественной войне.