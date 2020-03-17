Вашингтон, 18 марта, 2020, 02:24 — ИА Регнум. Недавние высказывания американского посла по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэма Браунбэка запутали вопрос о религиозной свободе ещё больше. О том, почему Соединённые Штаты не спешат жёстко заявить свою позицию в отношении конфликта между православными Церквями, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственный департамент США

Отвечая на вопрос журналиста о двойственности подхода, когда официальные лица открыто высказали свое мнение по вопросу украинской автокефалии, одновременно критикуя Москву за вмешательство во внутренние дела другой страны посредством давления со стороны Московского патриархата, Браунбэк объяснил всё элементарно. Дело в том, что США всего лишь борются за свободу — в том числе и на Украине. А конкретно Украину поддерживают перед лицом «российской агрессии».

На пути этого американского сочувствия Россия стоять не должна, о чем еще в прошлом месяце открыто говорил госсекретарь Майк Помпео. Сам же Браунбэк, высказав несколько ключевых тезисов, не связал их никакими системными указаниями. Вероятно, в этом и есть система американской дипломатии по отношению к Церквям: вносить в свою копилку всё, что могло бы им помочь в деле дискредитации Московского патриархата.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Что на самом деле Госдепу США нужно от украинского православия?».