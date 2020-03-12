Прокуратура требует снести популярный туркомплекс в Ярославской области
Ярославль, 12 марта, 2020, 15:23 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области вступился за владельца известного туристического комплекса в поселке Некрасовское. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате омбудсмена.
Прокуратура Некрасовского района требует освободить берег реки Солоница от известного музейного и туристического комплекса «Соляной остров». Судебная тяжба идет в Некрасовском районном суде. Состоялось уже пять заседаний.
В июне 2019-го года прокуратура Некрасовского района провела проверку и установила факты нарушения водного и земельного законодательства. По мнению владельца комплекса, нарушения были устранены.
Однако исполнить требования прокуратуры в полном объеме, по словам владельца музейного комплекса Дмитрия Казакова, невозможно без сноса самих зданий, в том числе музея солеварения. Прокуратура считает, что объекты туркомплекса находятся в границах береговой полосы.
Владельцы туркомплекса объясняют место расположения музея и других туробъектов тем, что именно в этом месте находились соляные варницы. Это придает аутентичность музейному комплексу. Как рассказал владелец комплекса Дмитрий Казаков, закрытие «Соляного острова» приведет к сокращению рабочих мест и отрицательно скажется на развитии туризма в регионе. С идеей организовать здесь рекреационный комплекс и брендовый музей выступила в 2006 году администрация Некрасовского района. Участки были предоставлены в аренду местными властями.
По словам бизнесмена, он инвестировал в проект более 25 млн рублей, создано 15 рабочих мест. Каждый год здесь проходит международный фестиваль «Соль великая». п
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров оказывает бизнесмену юридическую помощь. Он считает, что власти не вправе менять для бизнеса «правила игры».
Судебные заседания продолжаются. Бизнес-омбудсмен надеется, что суд найдет приемлемый для предпринимателя и района выход из сложившейся ситуации.