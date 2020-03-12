Ярославль, 12 марта, 2020, 15:23 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области вступился за владельца известного туристического комплекса в поселке Некрасовское. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате омбудсмена.

Ostrov-soli.ru «Соляной остров»

Прокуратура Некрасовского района требует освободить берег реки Солоница от известного музейного и туристического комплекса «Соляной остров». Судебная тяжба идет в Некрасовском районном суде. Состоялось уже пять заседаний.

В июне 2019-го года прокуратура Некрасовского района провела проверку и установила факты нарушения водного и земельного законодательства. По мнению владельца комплекса, нарушения были устранены.

Однако исполнить требования прокуратуры в полном объеме, по словам владельца музейного комплекса Дмитрия Казакова, невозможно без сноса самих зданий, в том числе музея солеварения. Прокуратура считает, что объекты туркомплекса находятся в границах береговой полосы.

Владельцы туркомплекса объясняют место расположения музея и других туробъектов тем, что именно в этом месте находились соляные варницы. Это придает аутентичность музейному комплексу. Как рассказал владелец комплекса Дмитрий Казаков, закрытие «Соляного острова» приведет к сокращению рабочих мест и отрицательно скажется на развитии туризма в регионе. С идеей организовать здесь рекреационный комплекс и брендовый музей выступила в 2006 году администрация Некрасовского района. Участки были предоставлены в аренду местными властями.

«Все эти годы нас приводили в пример как социально-ответственный бизнес. Сегодня модно говорить о создании благоприятного инвестиционного климата, но как предприниматель может инвестировать собственные средства, если у него не будет уверенности в завтрашнем дне, в стабильности этих инвестиций? Принимая решение об инвестировании собственных средств в какой-либо проект, получая все необходимые разрешения и согласования со стороны административных органов, мы рассчитываем на стабильность и долгосрочную перспективу. К сожалению, как наглядно показывает эта ситуация, реальность такова, что спустя более чем десять лет, непонятно, по чьей вине, ты можешь оказаться вне закона. Но главное, непонятна конечная цель — снести строения, перечеркнуть результаты многолетних трудов, вынудить закрыться еще одного предпринимателя?» — рассказал предприниматель Дмитрий Казаков.

По словам бизнесмена, он инвестировал в проект более 25 млн рублей, создано 15 рабочих мест. Каждый год здесь проходит международный фестиваль «Соль великая». п

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров оказывает бизнесмену юридическую помощь. Он считает, что власти не вправе менять для бизнеса «правила игры».

«Вывод, который можно сделать по итогам прошедших заседаний, — прокуратура обратилась в суд с такими серьезными требованиями, не располагая достаточными доказательствами того, что музейный комплекс необходимо ликвидировать. В соответствии с водным законодательством ширина береговой полосы составляет 20 метров от береговой линии (границы водного объекта), а не от уреза воды, как полагает прокуратура. Местоположение береговой линии, в свою очередь, считается определенным со дня внесения сведений о нем в ЕГРН. Однако сведения об описании местоположения береговой линии Солоницы в ЕГРН в настоящее время не внесены. Также нет доказательств формирования земельных участков за счет акватории водного объекта», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

Судебные заседания продолжаются. Бизнес-омбудсмен надеется, что суд найдет приемлемый для предпринимателя и района выход из сложившейся ситуации.