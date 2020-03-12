Москва, 12 марта, 2020, 14:46 — ИА Регнум. Государственный академический Малый театр в Москве поставил пьесу Фридриха Дюрренматта «Физики». На репетиции спектакля побывал корреспондент ИА REGNUM .

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Загородная вилла

Спектакль с простым сюжетом и большим подтекстом имеет не большую историю постановок в России, но репертуарно показывается в Европе, США и Латинской Америке. Режиссер-постановщик Алексей Дубровский восстановил ее в новом прочтении на российской сцене, пригласив на ведущие роли Бориса Невзорова, Александра Клюквина, Ирину Леонову, Никиту Панфилова, и других известных артистов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Физики»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Физики»

На загородной вилле с красивой обстановкой происходит очередное убийство. Вилла в итоге оказывается лечебницей для душевнобольных людей, в которой встретились три знаменитых физика.

«Люди не хотят высказывать свои эмоции в прямую, обходят острые углы», — сравнивает Дубровский современный мир и постановку.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Физики»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Физики»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Физики»

Комедия в двух действиях «Физики» предлагает альтернативный способ высказывания — это способ парадокса. «Через парадоксальное проявляется действительность», — режиссер напоминает слова самого Дюрренматта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ирина Леонова в спектакле «Физики»

Спектакль ставит перед зрителем философские вопросы, готово ли человечество к великим открытиям гениев, которые готовы слыть сумасшедшими, лишь бы мир не стал сумасшедшим домом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Физики»

Премьера спектакля пройдет 14 марта в Государственном академическом Малом театре, сцена на Ордынке.