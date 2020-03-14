Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась в Греции 12 марта без зрителей из-за угрозы коронавируса. Объявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пандемии в связи с распространением COVID-19 не повлияло на намерение Международного олимпийского комитета (МОК) провести летние Олимпийские игры в Токио в намеченные ранее сроки — с 24 июля по 9 августа 2020 года. Президент США Дональд Трамп предложил организаторам перенести Олимпиаду на один год, однако власти Японии отказались от этой идеи. Состоятся ли в этом году Олимпийские игры в Токио? Вопрос пока открыт. Все новости об этом — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

14:13 12.03.2020 Олимпийские игры в Токио могут перенести на год или два, если Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение об их отмене, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление члена оргкомитета ХаруюкиТакахаши. Читайте также: Олимпийские игры в Токио все же могут перенести

14:14 12.03.2020 Подготовка к летней Олимпиаде в Японии продолжится, несмотря на объявление ситуации с новым коронавирусом пандемией. Об этом генеральный секретарь кабинета министров Японии ЁсихидэСуга заявил 12 марта на пресс-конференции в Токио. Читайте также: Правительство Японии: статус пандемии не остановит подготовку к Олимпиаде

14:16 12.03.2020 Объявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ситуации с новым типом коронавируса пандемией не повлияло на намерение Международного олимпийского комитета (МОК) провести летние Олимпийские игры в Токио в намеченные ранее сроки — с 24 июля по 9 августа. Об этом заявили в пресс-службе комитета 12 марта. Читайте также: Заявление ВОЗ о коронавирусе не повлияло на решение МОК по Олимпиаде-2020

14:16 12.03.2020 Отмена летних Олимпийских игр 2020 года невозможна. Об этом 12 марта заявила губернатор Токио КоикэЮрико, сообщает агентство Kyodo. Читайте также: Губернатор Токио назвала невозможной отмену Олимпийских игр

14:17 12.03.2020 Церемония зажжения олимпийского огня прошла в Греции 12 марта. Мероприятие прошло без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Читайте также: Церемония зажжения олимпийского огня прошла в Греции без зрителей

14:25 12.03.2020 К большой досаде болельщиков и игроков, матчи группы А чемпионата мира по хоккею с мячом, которые должны были пройти в Иркутске с 29 марта по 5 апреля, не состоятся в связи с распространением коронавируса. Как сообщил исполняющий обязанности министра спорта Приангарья Илья Резник, слова которого цитирует официальный сайт региона, турнир сильнейших команд планируется провести не ранее октября 2020 года. «Решение о переносе проведения матчей группы А, в которой должны были играть сборные США, Швеции, России, Норвегии, Финляндии, Эстонии и Германии, согласовано с Международной федерацией по хоккею с мячом», — подчеркнул Илья Резник. По его словам, чтобы достичь понимания переговоры велись несколько дней, и окончательное решение было принято ночью 12 марта.

14:26 12.03.2020 Церемония зажжения олимпийского огня. Цитата из трансляции церемонии. vk.com/olympicsrus

14:27 12.03.2020 Поднятие Олимпийского флага. Цитата из трансляции церемонии зажжения олимпийского огня. vk.com/olympicsrus

14:28 12.03.2020 Поднятие Олимпийского флага. Цитата из трансляции церемонии зажжения олимпийского огня. vk.com/olympicsrus

15:35 12.03.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предлагает ввести запрет на любые массовые мероприятия, в том числе демонстрации и митинги. Он видит опасность в проведении Олимпиады в Токио (Япония). «Надо думать не о спортивных успехах, а о сохранении жизни. Мы можем быть свидетелями самых тяжелых последствий», — предупреждает он. В целом парламентарий полагает, что ограничения на массовые мероприятия должны быть навсегда. Читайте также: Жириновский предлагает ввести ограничения массовых мероприятий навсегда

07:13 13.03.2020 Церемония зажжения олимпийского огня. Цитаты из трансляции церемонии. vk.com/olympicsrus

07:19 13.03.2020 Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поблагодарил Грецию за зажжение огня для Игр-2020 в Токио и ее президента Прокописа Павлопулоса за участие в торжественной церемонии, состоявшейся 12 марта. «Мы собрались в Древней Олимпии, где почти 3000 лет назад родились Олимпийские игры. Мы благодарны греческому народу за этот драгоценный дар человечеству. Я хотел бы поблагодарить президента Греческой Республики Прокописа Павлопулоса, который почтил нас сегодня своим присутствием. Это подтверждает прямую связь современной Греции с этим благородным наследием», — сказал президент МОК.

07:23 13.03.2020 Томас Бах также выразил благодарность президенту Национального комитета Греции Спиросу Капралосу за проведение церемонии зажжения олимпийского огня в тяжелых условиях по ограничению распространения коронавируса. «Это еще раз подтверждает наше обязательство по успешному проведению Олимпийских игр-2020 в Токио. Мы благодарны в реализации этого обязательства властям и спортивным организациям по всему миру, которые приняли важные меры по ограничению распространения коронавируса», — подчеркнул Бах.

07:31 13.03.2020 Напомним, церемония зажжения огня в Греции прошла без зрителей — данное решение было принято в качестве профилактической меры из-за опасений распространения коронавируса. В торжественном мероприятии приняли участие около 70 официальных гостей.

07:34 13.03.2020 Церемония зажжения олимпийского огня. Цитата из трансляции церемонии. vk.com/olympicsrus

07:35 13.03.2020 Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что церемония зажжения олимпийского огня символизирует начало его пути в Японию. «Он возвращается туда спустя 56 лет, наполняя надеждой всю страну. Олимпийский огонь является нашей надеждой на лучшее будущее. В 1964 году первые олимпийские игры в Азии означали включение новой, мирной Японии в олимпийскую семью. Игры-2020 в Токио снова будут символом надежды и доверия для всех японцев, особенно в районах, которые пострадали от природных катастроф. Мы благодарны японскому народу, который с таким энтузиазмом относится к проведению этих Олимпийских игр», — заключил глава МОК.

07:38 13.03.2020 По традиции эстафету начал греческий спортсмен. Причем впервые в истории Игр этим факелоносцем стала женщина — олимпийская чемпионка в стрельбе из пистолета Анна Коракаки. Таким образом греческие власти напомнили о политике гендерного равенства. «Наша золотая медалистка Анна Коракаки олицетворяет собой не только спортивные достижения, но и нашу веру в равенство полов и социальную интеграцию», — отметил президент греческого Олимпийского комитета Спирос Капралос.

07:39 13.03.2020 Церемония зажжения олимпийского огня. Цитата из трансляции церемонии. vk.com/olympicsrus

07:41 13.03.2020 После зажжения из Древней Олимпии стартовала эстафета олимпийского огня, протяженность которой составит 3200 км по территории Греции. Она продлится восемь дней, пройдет через 31 город и 15 археологических площадок страны и завершится 19 марта на афинском стадионе «Панатинаикос». Там огонь передадут организаторам Олимпиады-2020. Стоит отметить, что на стадион «Панатинаикос» в Афинах огонь также внесет женщина — олимпийская чемпионка 2016 года и чемпионка мира-2017 по прыжкам с шестом Екатерини Стефаниди.

07:43 13.03.2020 Церемония зажжения олимпийского огня. Цитата из трансляции церемонии. vk.com/olympicsrus

07:58 13.03.2020 Из-за распространения коронавируса организаторы Олимпиады-2020 в Токио разработали ряд мер, которые будут применяться при проведении эстафеты олимпийского огня. Подробности: Участникам эстафеты олимпийского огня будут постоянно мерить температуру

08:00 13.03.2020 После церемонии стартовала эстафета олимпийского огня. Цитата из трансляции церемонии. vk.com/olympicsrus

08:10 13.03.2020 Напомним, в Японии церемония прибытия олимпийского огня состоится 20 марта. Из-за ситуации с коронавирусом она пройдёт без детей. Об этом: Детей не пустят на церемонию прибытия олимпийского огня в Японию

08:12 13.03.2020 Президент США Дональд Трампзаявил о необходимости отсрочить проведение Олимпийских игр в Токио на год в связи с ростом числа зараженных коронавирусом. «Возможно, это только моя идея, они отложат их на один год, может, они сделают это, если это возможно», — заявил Дональд Трамп, добавив, что Олимпиаду невозможно представить без зрителей.

08:14 13.03.2020 Япония не планирует переносить сроки проведения летней Олимпиады. Об этом заявила министр по делам Олимпиады и Параолимпиады в Токио Сэйко Хасимото. «Ни Международный олимпийский комитет (МОК), ни оргкомитет проведения Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио не рассматривают вопрос переноса сроков и отмены Олимпиады», — подчеркнула Хасимото, которую цитирует агентство Киодо.

08:16 13.03.2020 Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что подготовка к проведению состязаний продолжается и администрация сотрудничает с различными международными организациями. «С точки зрения администрации Токио, вопрос об отмене Олимпиады не стоит», — отметила Коикэ.

08:24 13.03.2020 Ранее сообщалось, что представитель оргкомитета Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио Хараюки Такахаси не исключил вариант с переносом Олимпиады из-за коронавируса. Спортивный функционер указал, что состязания могут отложить на год или два. Позже он объяснил японским СМИ, что высказывал свое личное мнение.

08:33 13.03.2020 Проведение Олимпийских игр в Токио необходимо отложить из-за роста числа заражённых коронавирусом, заявил президент США Дональд Трамп. Читайте также: Трамп заявил о необходимости отсрочить проведение Олимпийских игр

08:38 13.03.2020 Япония не планирует переносить сроки проведения летних Олимпийских игр. Об этом заявила министр по делам Олимпиады и Параолимпиады в Токио Сэйко Хасимото. Подробности в материале: В Японии заявили, что не планируют переносить сроки проведения Олимпиады

08:40 13.03.2020 Губернатор Токио Юрико Коикэ. World Economic Forum

09:24 13.03.2020

09:51 13.03.2020 Зажжение Олимпийского огня. facebook.com/olympics

11:03 13.03.2020 Министр Олимпийских игр Японии Сэйко Хасимото отклонила предложение президента США Дональда Трампа о переносе Олимпиады на один год. Читайте также: В Японии отвергли идею Трампа о переносе Олимпиады

12:53 13.03.2020 Министр Олимпийских игр Японии Сэйко Хасимото 内閣官房内閣広報室

13:37 13.03.2020 Напомним, ранее министр по проведению Игр Сэйко Хасимото заявляла, что контракт на проведение Олимпийских и Параолимпийских игр позволяет отложить соревнования до конца 2020 года.

14:15 13.03.2020 Маршрут эстафеты олимпийского огня на летней Олимпиады-2020 известен с лета прошлого года. Предполагалось, что эстафета олимпийского огня начнется 26 марта 2020 года в префектуре Фукусима. Затем её маршрут будет пролегать через все 47 японских префектур. В частности, олимпийский огонь побывает в храме Ицукусима и на священной горе Фудзи, а также в другим исторических и популярных местах Японии, включая пострадавшие от стихийных бедствий. Закончится эстафета 24 июля в Токио на национальном стадионе где и будет зажжен ХХХII летних Игр, которые продлятся до 9 августа 2020 года. Об этом: Объявлен маршрут эстафеты огня ОИ-2020 в Японии

14:18 13.03.2020 На пресс-конференции игрока NBA Руди Гобера спросили, не боится ли он коронавируса. Баскетболист ответил, что нет, и в шутку потрогал все микрофоны. Через два дня у него нашли вирус. Игры регулярного чемпионата NBA приостановили. Читайте также: НБА приостановила сезон из-за обнаружения коронавируса у игрока «Юты»

14:19 13.03.2020 Английская Премьер-лига (АПЛ) также приостановила сезон из-за пандемии коронавируса. Об этом: Чемпионат Англии по футболу приостановлен из-за коронавируса до 4 апреля

14:41 13.03.2020 Вспышка коронавируса заставила уйти на паузу почти все мировые спортивные соревнования, а также угрожает переносом летних Олимпиады и чемпионата Европы по футболу. Среди футбольных чемпионатов на данный момент официально не остановлены — РПЛ, Бундеслига и чемпионат Англии. Из хоккейных турниров все еще проводится плей-офф КХЛ, однако матчи проходят без зрителей на трибунах, сообщает «Спорт-экспресс».