Углич, Ярославская область, 12 марта, 2020, 13:29 — ИА Регнум. В Ярославской области временно приостановлено проведение фестиваля «Фотопарад в Угличе». Об этом сообщает официальный сайт фестиваля.

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«По причине того, что вся команда международного фестиваля «Фотопарад в Угличе» более не является сотрудниками администрации угличского района, фестиваль берет паузу на перезагрузку формата, поэтому событие не состоится в августе 2020 года», — сообщает официальный сайт фестиваля.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор АНО «Точка на карте» Мария Ващук, с 2019 года фестивалем занимается некоммерческая организация. В связи с этим мероприятию требуется «переформатирование».

"На переформатирование нужно время. Если проводить фестиваль каждый год, нет времени что-то менять. Фестиваль не отменяется совсем, даже в 2020 году, возможно, пройдут какие-то мероприятия. Фестивалю 13 лет, и он действительно нуждается в обновлении», — рассказала Мария Ващук.

Команда фестиваля выражает надежду на то, что фотографическое сообщество отнесётся с пониманием к данному решению.

Фотопарад проводился в Угличе с 2007 по 2019 годы. Идея его создания принадлежит Каневой Елене Францевна, которая с 2006 по 2017 годы являлась заместителем главы Угличского муниципального района и до сих пор является председателем оргкомитета фестиваля. Фестиваль организовывался Администрацией Угличского муниципального района, для составления профессиональной программы привлекалась команда профессионалов с области разных направлений фотографии — Наталья Ударцева, Мария Ващук. В организации и развитии этого масштабного проекта принимали участие Управление по туризму и Туристский Информационный центр «Углич».