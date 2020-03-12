Калуга, 12 марта, 2020, 17:52 — ИА Регнум. В Калуге 41-летний директор управляющей компании предстанет перед судом за ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, из-за которого погиб человек, сообщили 12 марта корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Prokuror-kaluga.ru

По версии следствия, обвиняемый в 2019 году, будучи главой управляющей компании, отвечал за очистку снега и наледи с крыш домов. В результате преступной небрежности произошёл снежный обвал наледи, и она упала на проходившую мимо дома женщину. Она получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью, и скончалась.

За данное преступления виновному может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.