Ярославль, 12 марта, 2020, 12:47 — ИА Регнум. 12 марта Ярославская областная дума поддержала поправки к Конституции России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Ярославская областная дума

Обсуждение вопроса заняло 11 минут. О резком неприятии поправок не заявил ни один депутат. Коммунисты и справедливороссы посетовали на то, что многие их поправки были отклонены на федеральном уровне.

«Голосование пакетом — это неправильно. Мы поддерживаем ту часть людей, которые просили разбить на два блока — социальные и политические. Мы, фракция КПРФ, поддерживаем ряд поправок, которые касаются социального блока. Но мы не поддерживаем поправки, связанные с продлением срока действующего президента. И сегодня решение фракции будет воздержаться от голосования за эти поправки», — сказала депутат от КПРФ Елена Кузнецова.

Также Кузнецова была недовольна тем, что сам проект закона поступил в думу лишь вечером 11 марта.

«Эльхан Яварович, когда был разослан пакет документов?», — спросил председатель облдумы Алексей Константинов у председателя комитета по законодательству Эльхана Мардалиева.

«Пакет документов был разослан вчера в 17.30. Документы необходимые для работы, собственно говоря, можно было найти при желании и на сайте Государственной думы, там не было секрета», — ответил депутат Эльхан Мардалиев (КПРФ).

Алексей Константинов поддержал эту позицию.

«Спасибо, Эльхан Яварович, вы сделали за меня тот комментарий, который я хотел сказать. Рассматриваемые поправки были в открытом доступе, в средствах массовой информации, с 20 февраля…», — сказал председатель областной думы Алексей Константинов («Единая Россия»).

В защиту поправок ярко выступил представитель «Единой России», председатель бюджетного комитета Александр Гончаров.

«Мы с вами все понимаем, что поправки, которые вносятся, не сверхпринципиальны, кроме поправки, которая касается срока действующего президента. И вокруг этой поправки кипит все кругом, критикуют, называют разными переворотами. Оппозиционные партии говорят, что надо учитывать мнение наших пенсионеров, людей, которые живут в нищете. Я сейчас опоздал, потому что встречался с ветеранами фабрики «Красный Перевал». Это пенсионеры, пенсия 8−10 тысяч, у которых стоимость оплаты тепла выше на 20%, чем в городе. У них котельная такая. У них дорог там нет. У них социальной сферы нет, спортивных клубов и так далее. То есть это та категория людей, которая сегодня живет не в самых лучших условиях. И вот на мой вопрос, как мне голосовать за поправку, которая касается продления срока действующего президента, они, к моему удивлению, сказали, что нормально. Нормальный президент, он четыре года еще работает, а там будет видно», — сказал депутат Ярославской областной думы от «Единой России» Александр Гончаров.

В итоге за изменение Конституции проголосовали 35 депутатов Ярославской областной думы, 11 воздержались. Голосовавших против не было.