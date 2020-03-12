Санкт-Петербург, 12 марта, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Впервые в истории петербургского керлинга на колясках Анна Карпушина стала победительницей чемпионата мира в составе сборной России.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Сборная России по керлингу на коляска

В Швейцарии (Ветцкион) состоялся чемпионат мира по керлингу на колясках, где участие приняли команды из 12 стран: Канады, России, Китая, Чехии, Эстонии, Кореи, Латвии, Норвегии, Шотландии, Словакии, Швеции и Швейцарии.

Как сообщается на сайте Паралимпийского комитета России, на групповом этапе соревнований сборная России с 6 победами и 5 поражениями заняла пятое место и вышла в плей-офф турнира. В плей-офф россияне проиграли сборной Норвегии, а в полуфинале выиграли у Китая.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Сборная России по керлингу на коляска

В финальной игре сборная России встретилась с командой Канады и одержала победу. Золотые медали чемпионата мира завоевали: Виталий Данилов, Константин Курохтин, Андрей Мещеряков, Дарья Щукина и Анна Карпушина.

Петербургская спортсменка Анна Карпушина впервые участвовала в чемпионате мира, а ее медаль — первая награда такого ранга по керлингу на колясках в спортивной истории города.

«Впечатления зашкаливают. Я очень рада, что могла защищать честь нашей страны! И это открывает для меня большие перспективы на участие в Паралимпийских играх 2022 года», — рассказала Анна Карпушина.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Сборная России по керлингу на коляска

Сборная же России в четвёртый раз стала призером чемпионата мира. Ранее победы были одержаны в 2012, 2015 и 2016 годах.