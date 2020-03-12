Пермь, 12 марта, 2020, 12:15 — ИА Регнум. Впервые в Перми пройдут гастроли московского Электортеатра «Станиславский», об этом 12 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Столичный коллектив представит на суд зрителей спектакль «1+9 картин жизни и смерти», показ постановки состоится в Частной филармонии «Триумф».

Как отмечают организаторы гастролей, «Станиславский» и филармония «Триумф» схожи не только своей репертуарной политикой, но даже самой историей — в обоих учреждениях культуры раньше существовал кинотеатр.

«Вся тайна в том, чтобы событие сегодняшнего дня рассказать так, как будто оно было 100 лет назад, а то, что совершилось 100 лет назад — как сегодня», — отмечают в пресс-службе учреждения культуры, говоря о предстоящем спектакле.

Напомним, гастроли Электортеатра «Станиславский» состоятся 25 апреля в Частной филармонии «Триумф» в 19:00 по местному времени.