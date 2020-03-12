Калуга, 12 марта, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Поправки к Конституции РФ поддержали депутаты Законодательного собрания Калужской области на внеочередном заседании 12 марта. В поддержку поправок проголосовали 32 парламентария. Три депутата воздержались от голосования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Zskaluga.ru На внеочередном заседании Законодательного собрания области депутаты поддержании поправки к Конституции РФ

Официальный представитель президента России, академик РАН Талия Хабриева, которая присутствовала на заседании, рассказала калужским депутатам о том, что изменения в основной документ страны — это совместное законотворчество власти и народа. Представитель президента подробно разъяснила изменения, которые вносятся в Конституцию РФ по пунктам. В частности академик Хабриева отметила, что поправки Госдума принимала с учётом мнения граждан.

«Надо провести встречи и с избирателями, и депутатами местного самоуправления. И вместе с жителями Калужской области обеспечить проведение голосования по важным для жизни страны поправкам и принять свое окончательное решение», — заявил на заседании Заксобрания врио калужского губернатора Владислав Шапша.

Напомним, всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию России запланировано на 22 апреля.