Шатура, Московская область, 12 марта, 2020, 11:55 — ИА Регнум. Разрешение ситуации в подмосковном городском округе Шатуре, связанной с функционированием мусорного полигона, может стать примером прозрачного и эффективного сотрудничества региональных властей и бизнеса, заявили в пресс-службе ООО «Полигон-Сервис+». Именно так, отметили в компании, может сформироваться устойчивая схема взаимовыгодного взаимодействия городских и региональных структур по регулированию экономических отношений и крупных городских предприятий. Этот опыт может быть использован и в других городах и регионах России.

Sanperevozki.ru Шатура

В ООО «Полигон-Сервис+» заявили, что на сайте городского округа «была опубликована неправдоподобная информация о завышенном количестве грузового транспорта, ввозимого на территорию полигона представителями компании ООО «Полиграф-Сервис+». Временно исполняющий обязанности директора компании А. Юханаев в письме к врио главы города Алексею Артюховичу выступил с предложением разместить информацию доступа к работе камер видеонаблюдения через общедоступное мобильное приложение Ezviz. В письме указано, что таким образом будет продемонстрировано: «Администрация городского округа заинтересована в сбалансированной и субстантивной оценке и доступе к информации о функционировании полигона для широкой общественности». Таким образом, отметили в компании, прозрачность и открытость будут способствовать «комплексному рассмотрению в целях выработки институционального подхода по решению ситуации в целом». Кроме того, представители компании предложили предоставить для широкой общественности доступ к камерам видеонаблюдения, которые были установлены сотрудниками администрации городского округа Шатура 4 марта.

В конечном итоге, уверены в ООО «Полигон-Сервис+», от такой схемы взаимодействия выиграют все участники общественных отношений. «Деловому сообществу важно, что его голос будет услышан региональными властями. Для общественности необходимо видеть, что региональные власти и бизнес настроены на открытость по поводу своей деятельности, затрагивающей интересы граждан. А для региональных властей это значимо как подтверждение того, что предприниматели готовы к социально-ответственной деятельности. Подобная модель взаимоотношений может быть имплементирована в других регионах страны», — подчеркнули в пресс-службе.