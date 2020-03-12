Кострома, 12 марта, 2020, 11:07 — ИА Регнум. В Костроме задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщает официальный представитель МВД России. По информации источника ИА REGNUM в правоохранительных органах, речь идет о главе костромской молдавской общины Степане Стынке.

Фото УМВД России по Костромской области

Стынке является учредителем и руководителем двух общественных организаций в Костроме: «Молдавская община» и «Соотечественники Приднестровской Молдавской Республики АТО Гагаузии». Его подозревают в использовании служебного положения в корыстных целях, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

«Установлено, что подозреваемый на протяжении нескольких лет на территории областного центра снабжал граждан иностранных государств поддельными паспортами и миграционными картами, а также фиктивной регистрацией. По словам потерпевших, за услуги он брал плату в размере от тридцати до двухсот тысяч рублей», — говорится в официальном сообщении МВД.

Кроме этого, против главы общины свидетельствуют заявления двух человек. Первым за помощью к полицейским обратился местный житель. Он утверждает, что передал Стынке более 620 тысяч рублей за решение вопроса о прекращении уголовного преследования. Получив деньги, мужчина перестал выходить на связь.

Далее в полицию поступила жалоба от главы фирмы, занимающейся устройством концертов. В заявлении мужчина указал, что заплатил задержанному за решение организационных вопросов более 6 тысяч евро. Получив деньги, подозреваемый перестал отвечать на телефонные звонки. Сейчас Степан Стынке находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Напомним, что в 2016 году при активном участии Степана Стынке в Костроме открылся молдавский духовно-культурного центр «Плай Натал». Помещение общественной организации предоставил муниципалитет. Стынке активно участвовал в духовной жизни Костромы и часто являлся почетным гостем на множестве патриотических акций.