Ярославль, 12 марта, 2020, 10:47 — ИА Регнум. Жители Ярославской области публикуют в социальных сетях сообщения и фотографии региональных дорог. В конце весны — начале зимы их состояние резко ухудшилось. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Дороги Ярославля» в Facebook Дорога на Пошехонье

Наибольшие жалобы вызывают у жителей дороги Данилов — Пошехонье, Ярославль — Красный Профинтерн, Ярославль — Любим, Переславль — Горки Переславские. Депутат областной думы Сергей Хабибулин проехал до Горок от Переславля на рейсовом автобусе.

«Ну, а теперь о дороге. Это ужас, ужас, ужас, ужас, ужас и еще раз ужас. Словами просто не передать. Она разбита так сильно, что я даже не помню за свою жизнь, когда было хуже. Машины еле передвигаются, часто по обочине, потому что там хотя бы чуть лучше. И если частные автомобилисты просто перестали ездить, то рейсовому автобусу, выполняющему четыре рейса в день, просто некуда деваться, и только память на ямы и мастерство водителя спасают автобус от полного разрушения. С этим надо что-то делать!!! В области выделяются миллионы на капитальный ремонт дорог, но, кроме этого, надо поддерживать дороги в исправном состоянии, а у нас в области с этим беда. Почему то в соседней Владимирской области могут содержать дороги, а у нас нет?» — пишет депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.

Заместитель директора областной библиотеки Наталия Абросимова испытала схожие ощущения от служебной поездки в Пошехонье.

«Подпрыгивая на ухабах и проваливаясь в ямы, надумала я спросить вас вот о чём: готовы ли вы год, два, а может быть и три прожить без приглашённых артистов, праздников, фестивалей и прочих «маслениц»? А деньги эти потратить на ремонт дорог», — предлагает решение жительница Ярославля на своей странице в Facebook.

Другие ярославцы еще более радикальны. Как сообщает портал «ЯрНьюс», в социальных сетях звучат призывы отказаться от оплаты транспортного налога. Его устанавливают власти Ярославской области, они же ответственны за содержание региональных трасс. Федеральные дороги на территории области (трасса Москва — Архангельск с отводом до Костромы) находятся в удовлетворительном состоянии.

Представители правительства области отвечают в социальных сетях, что ремонт самых проблемных дорог запланирован.

«Дороги от Данилова до границы с Вологодской областью через г. Пошехонье начнем приводить в порядок уже в этом году. Ремонт будет проводиться участками в рамках реализации национального проекта в течение нескольких лет. В рамках нацпроекта в этом году также предусмотрен ремонт участков автомобильных дорог Туношна — Бурмакино, Ярославль — Любим. Процедуры по данным объектам проведены, контракты заключены с АО «Ярдормост». Подрядчик приступит к работам при наступлении соответствующих погодных условий. К сожалению, из-за аномально теплой зимы и «температурных качелей» в этом году на региональных трассах дорожное покрытие разрушается прогрессирующими темпами. Принимаем все возможные меры к устранению создавшейся ситуации, начиная с середины марта увеличим выход дорожных бригад на всех направлениях региональной дорожной сети», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департамента дорожного хозяйства Ярославской области.

Но это мало утешает жителей региона.