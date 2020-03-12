Калуга, 12 марта, 2020, 19:35 — ИА Регнум. Экспозиция Калужской области широко представлена на XV Международной юбилейной туристической выставке «Интурмаркет» (ITM) — 2020, которая открылась 12 марта в Москве, рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM главный специалист управления развития туризма министерства экономического развития региона Елена Остапенко.

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Общий стенд области традиционно курирует туристско-информационный центр «Калужский край». В 2020 году калужский стенд украшен новогодним символом — Снежинкой. Калуга приняла на 2021 год статус новогодней столицы России и уже сейчас приглашает в гости на зимние торжества. С 2020 года Калужская область стала координатором национального туристского федерального проекта «Императорский маршрут», направленного на сохранение памяти и популяризацию знаний о династии Романовых. Калужане предлагает к посещению 12 точек, связанных с императорской фамилией. В их числе — историческая часть Калуги, музей трёх цариц в Мещовске, музей-заповедник «Полотняный Завод», военно-исторический комплекс в Тарутине, «Оптина пустынь» и другие. К предстоящему туристическому сезону калужане выбрали ещё три маршрута для активного продвижения — космический, экологический и военно-исторический.

«В связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы ожидается огромное внимание к памятным местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны. Главные из них — музей Маршала Жукова и Ильинские рубежи — место бессмертного подвига подольских курсантов, трагическая история которых легла в основу нового фильма «Ильинский рубеж», премьеру которого страна увидит накануне Дня Победы», — сказала Елена Остапенко.

«Интурмаркет» — единственная в России профильная туристическая площадка для расширения внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных решений и путей развития рынка. Среди участников «Интурмаркет-2020» представлены 143 страны и региона России.