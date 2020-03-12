Ярославль, 12 марта, 2020, 09:50 — ИА Регнум. Власти Ярославля не исполняют решения судов, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района Ярославля. Прокуратура прокомментировала обращение жителей района по ремонту подъездных путей к средней школе №21 города Ярославля. Как следует из ответа правоохранителей, их должны были сделать в рамках решения Фрунзенского районного суда, вынесенного в январе 2017 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM данный вердикт суда не исполняется более двух лет. Как пояснили в прокуратуре, мэрия Ярославля игнорирует судебные решения в массовом порядке.

Дорога к школе №21

«Прокуратурой города Ярославля в ноябре 2019 года проведена проверка соблюдения действующего законодательства при исполнении органами местного самоуправления судебных решений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Проверкой установлено, что на принудительном исполнении находятся свыше 360 судебных решений в отношении мэрии города Ярославля и её структурных подразделений, возлагающих обязанность по принятию мер в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в городе Ярославле. По результатам проверки в адрес мэра города Ярославля внесено представление, которое рассмотрено, разработана дорожная карта по исполнению судебных решений рассматриваемой категории», — говорится в ответе прокуратуры Фрунзенского района.

В департаменте городского хозяйства корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что дорожная карта по исполнению судебных исков была предоставлена в прокуратуру в начале февраля 2020 года. Однако сам процесс исполнения пока не начат.

«Реализация финансово затратных мероприятий проводится в строительный сезон. Когда возможно проведение работ по горячему асфальтобетону и совместно с другими работами», — ответили в департаменте городского хозяйства.

В мэрии Ярославля обещают начать работы с 20 апреля.