Ярославль, 12 марта, 2020, 09:36 — ИА Регнум. Финский «Йокерит» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в шестом матче ¼ финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Фрагмент игры

В составе «Йокерита» шайбы забросили нападающие Хенрик Хаапала, Вели-Матти Савинайнен, Антти Пильстрём и Никлас Йенсен и защитник Оливер Лауридсен. У «Локомотива» отличился форвард Стефан Да Коста.

Таким образом, «Йокерит» выиграл серию со счётом 4:2 и вышел в полуфинал Западной конференции, в котором сыграет с санкт-петербургским СКА.