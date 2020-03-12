Оренбург, 12 марта, 2020, 09:06 — ИА Регнум. В Оренбурге на набережной Урала, которую поэтапно и ежегодно благоустраивают с 2017 года в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», зиму не пережила беговая дорожка. Кроме того изрядно испортился и скандально известный лестничный спуск у реке, который является объектом культурного значения. Лепнина отваливается, перила разрушаются. Активные оренбуржцы в очередной раз сигнализируют провальной реализации проекта.

Наталья Хомутова Испорченная беговая дорожка

С потеплением народ начал массово посещать набережную Урала и столкнулся с тем, что резиновая основа беговой дорожки сильно испорчена. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Оренбурга, чиновники выезжали на место. Выяснилось, что дорожка испорчена в результате очистки набережной от снега в зимний период.

«Подрядчик, осуществлявший снегоуборочные работы, приведет дорожку в порядок за свой счет», — заявили в мэрии.

В 2020 году на набережной планируют установить видеокамеры.