Чебоксары, 12 марта, 2020, 08:48 — ИА Регнум. В Чувашии в феврале индекс потребительских цен по сравнению с декабрем 2019 года составил 100,6%, по сравнению с январём — 100,2%. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстата

С начала года в республике цены выросли на 0,6%, в том числе на продукты питания — на 1,2%, на непродовольственные товары и услуги — на 0,2%.

В структуре продовольственных товаров за два месяца более всего подорожала плодоовощная продукция, включая картофель (+13,7%). Также значительно выросли цены на сливочное масло (+1,2%) и алкогольные напитки (+0,7%). В то же время подешевели мясо, птица, рыба, подсолнечное масло, яйца, сахар и макаронные изделия.

В январе-феврале из непродовольственных товаров более всего выросли цены на медикаменты (+1,7%) и бензин (+0,8%). Снижение цен произошло на стройматериалы, телерадиотовары и моющие средства.

Что касается услуг, то за два месяца более всего подорожали услуги связи и спортивные услуги. Более всего подешевели услуги в сфере зарубежного туризма.