Лондон, 12 марта, 2020, 01:56 — ИА Регнум. Несколько истребителей Typhoon британских королевских военно-воздушных сил вылетели 11 марта для сопровождения российских противолодочных самолетов Ту-142, которые осуществляли полеты «в зоне интересов королевства». Об этом сообщает пресс-служба минобороны Великобритании.

Defenseimagery.mil Дальний противолодочный самолёт Ту-142

По информации британских ВВС, два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 пролетели в международном воздушном пространстве вдоль западного побережья Великобритании на юг, где в районе Бискайского залива за ними наблюдали уже французские силы, после чего вернулись на север.

«Российские самолеты не входили в суверенное воздушное пространство Великобритании», — отмечается в сообщении.

По озвученной ранее пресс-службой Минобороны РФ информации, плановые полёты двух российских противолодочных Ту-142 над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, а также Атлантического океана проводились в полном соответствии с международными правилами.

Как сообщало ИА REGNUM, истребители британских королевских военно-воздушных сил регулярно вылетают на сопровождение самолётов ВКС России.