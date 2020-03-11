Суздаль, Владимирская область, 12 марта, 2020, 02:24 — ИА Регнум. Юбилейный 25-й Открытый Российский фестиваль анимационного кино стартовал 11 марта в древнем Суздале.

Марина Александрова ИА REGNUM Пресс-брифинг. Алена Сычева, Александр Герасимов, Наталья Лукиных и Михаил Тумеля

Марина Александрова ИА REGNUM Афиша

Смотр искусства анимации собрал писателей, художников, режиссеров, продюсеров, специалистов по прокату и маркетингу со всей страны и из-за ее пределов. В конкурсной и внеконкурсной программе ОРФАК — короткометражные и полнометражные ленты, эпизоды сериалов, студенческие и дебютные работы, а также коммерческие анимационные ролики.

Марина Александрова ИА REGNUM В фойе

Домом для создателей и любителей анимации с 11 по 16 марта стал Главный туристический комплекс «Суздаль», расположенный в живописной излучине реки Каменки и располагающий вместительными и комфортными залами для кинопоказов и других мероприятий. Просторное фойе гостиницы оформлено постерами прошедших фестивалей и работами с конкурса плакатов для Суздальфеста-2020.

Марина Александрова ИА REGNUM Живая история

Марина Александрова ИА REGNUM Конкурсные плакаты

Перед открытием смотра его организаторы рассказали о фестивальной политике, критериях отбора работ, о том, что ожидает гостей смотра кроме ежедневных кинопоказов.

Марина Александрова ИА REGNUM Пресс-брифинг. Алена Сычева, Александр Герасимов, Наталья Лукиных и Михаил Тумеля

Директор Суздальфеста Александр Герасимов напомнил об истории ОРФАК, который первые шесть лет проходил в Тарусе, а затем переехал в Суздаль, что оказалось верным решением.

«Фестиваль соединяет в себе традиции всех прошлых фестивалей, все то лучшее, то устоявшееся, что мы выработали практически с самого первого нашего форума в 1996 году — это показ всех лент, сделанных в России и Белоруссии за год, фильмы показываются в трех категориях — это конкурсная программа, внеконкурсная программа и Медиатека. В отличие от многих других фестивалей, как международных, так и российских, у нас нет жесткого отбора, у нас примерно треть присланных работ попадает в конкурсную программу. Это наша принципиальная позиция — чтобы как можно больше людей, которые делают картины, приехали на фестиваль, смогли поучаствовать в мероприятиях, повариться в этом творческом «бульоне». В то же время каждый год мы ищем какие-то новые формы, новые форматы».

Программный директор Наталья Лукиных с первых слов заявила о том, что как киновед и педагог, она всю жизнь ратует только за развитие авторской анимации, так как именно авторская анимация формирует все тенденции и традиции и создает возможность для развития анимационной индустрии. Рассказывая о двадцатипятилетней истории фестиваля, она отметила, что за последние два десятилетия анимация сильно помолодела, прежде всего авторская.

Марина Александрова ИА REGNUM Александр Герасимов, Наталья Лукиных и Михаил Тумеля

«Это касается абсолютно каждого фестиваля — лучшие формы какого-то новаторского, экспериментального, яркого авторского кино предлагает именно молодая анимация. Это прежде всего дебютанты и даже студенты. На крупнейших мировых анимационных фестивалях особое внимание уделяется студенческим работам. Мы видим, что в номинациях на «Оскар» и в других рейтинговых отборах студенческие работы выступают совершенно на равных с профессиональными».

Лукиных рассказала о тенденции к ужесточению отбора работ селекционной комиссией и о жарких дискуссиях, сопровождавших этот процесс, так как организаторам фестиваля нужно было сохранить не только качество, но и количество.

С прошлого года ОРФАК стал приобретать статус международного смотра, а это более широкие возможности, хотя крепкие международные связи фестиваль поддерживает уже долгие годы, и уже давно сложилась традиция устраивать специальный показ анимации какой-то страны. В этом году это будет программа авторских работ известного японского режиссера Кодзи Ямамуры и его учеников. К сожалению, сам режиссер отказался от зарубежной поездки из-за эпидемии коронавируса, а потому заявленного ранее мастер-класса не будет. Но организаторы подготовили на это время специальный вечер, посвященный творчеству Ямамуры, который, как они обещают, станет приятным сюрпризом для гостей фестиваля.

Оргкомитет Суздальфеста-2020 В зале Суздальфеста

Председатель селекционной комиссии, режиссер, художник и сценарист из Белоруссии Михаил Тумеля рассказал о своей непростой работе. На фестиваль было прислано более 320 анимационных лент, очень разных по жанрам, школам и техникам.

«Одним из лучших критериев в работе селекционных комиссий, на мой взгляд, является: есть ли у этого фильма шанс получить Гран-при? Когда задаешь себе этот вопрос, многие побочные вещи отсекаются. Если эту планочку ставить повыше, то соберется хорошая, крепкая компания фильмов, которые потом не стыдно будет и на экране увидеть, и поговорить о них»

Тумеля указал на то, что в этом году комиссия была жестче к фильмам, производство которых не было завершено к моменту фестиваля. Стремление попасть на фестиваль во что бы то ни стало, даже с «полуфабрикатом», не стоит поощрять, потому что это в какой-то мере неуважение к селекционной комиссии, которой приходится гадать, где кончается художественный прием и начинаются недоделки.

Среди тенденций этого года председатель комиссии отметил диффузию между авторским и индустриальным кино. Режиссеры и художники, удачно стартовавшие в авторской анимации, часто переходят в индустрию, что накладывает на нее некоторый отпечаток. Тумеля выразил пожелание, чтобы это процесс не был односторонним.

PR-директор Алена Сычева рассказала о мероприятиях деловой программы — прежде всего, о питчинге анимационных проектов — как сериалов, так и авторских короткометражных лент, который традиционно будет производиться совместно с «Союзмультфильмом». Также она обратила внимание на деловую секцию, посвященную проблемам размещения анимационных персонажей на разных товарах, на дискуссию о размещении анимации в интернете и круглый стол о взаимоотношениях режиссеров и продюсеров.

Марина Александрова ИА REGNUM Открытие фестиваля. Анимангелы и пленка

Марина Александрова ИА REGNUM Ведущий Вадим Жук

Марина Александрова ИА REGNUM Директор фестиваля Александр Герасимов

Торжественную церемонию открытия Суздальфеста вели сценарист и поэт Вадим Жук и директор фестиваля Александр Герасимов. Были подведены итоги конкурса заставок и конкурса неофициальных плакатов фестиваля, победителями стали Елизавета Костышева и Елизавета Старикова.

Оргкомитет Суздальфеста-2020 Победитель конкурса заставок

Приз оргкомитета был присужден киноведу Армену Медведеву «за доверие и поддержку российской анимации». Награду вручал прославленный режиссер и художник Юрий Норштейн.

Оргкомитет Суздальфеста-2020 Юрий Норштейн и АрменМедведев

Оргкомитет Суздальфеста-2020 Суздальфест2020 Медведев

Гостям и участникам смотра было представлено два состава жюри, которые будут оценивать работы авторской и коммерческой анимации Лучшие авторские фильмы фестиваля определят: режиссер и художник Александр Бубнов (основатель анимационной студии «Бубен», автор фильмов «Клиника», «Последняя жена Синей Бороды», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» и др.), режиссер, художник Игорь Ковалёв (сооснователь студии «Пилот» и соавтор знаменитых мультфильмов «Пластилиновая ворона», «Следствие ведут колобки», креативный продюсер студии «Союзмультфильм»), киновед Армен Медведев (заслуженный деятель искусств РФ и Армянской ССР, обладатель наград «Кинотавр», «Золотая камера», премий «Золотой овен» и"Ника»), режиссер Алексей Попогребский (трижды лауреат премии «Золотой орел», дважды лауреат премии «Ника»), художник и режиссер Мария Якушина (номинант на Национальную Анимационную премию «Икар-2019», автор фильмов «Коньки»,"Деканимерон-2»,"Бредовая канитель» и др.).

Оргкомитет Суздальфеста-2020 Жюри фестиваля

Награды среди коммерческих мультфильмов распределят режиссёр, художник, сценарист Дмитрий Высоцкий, журналист и продюсер Иван Кудрявцев, продюсер Надежда Кузнецова.

После церемонии открытия собравшиеся увидели первый конкурсный показ, составленный из восьми короткометражных работ, среди которых были студенческие и прикладные, а также эпизод из сериала «Пиратская школа».

Марина Александрова ИА REGNUM Кадр из мультфильма «Галеротерапия» («Пиратская школа»)

В этом году девизом ОРФАК является «Вечное движение», изображение проекта вечного двигателя украшает один из его постеров. Ведь движение — сама суть анимации, а для того, чтобы оно никогда не затухало, и проводятся такие смотры.