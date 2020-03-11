Ярославль, 11 марта, 2020, 22:43 — ИА Регнум. В Ярославском музее-заповеднике после зимней спячки проснулась живущая здесь медведица Маша. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом музее.

Страница Ярославского музея-заповедника в Facebook Медведица Маша

«В этом году ее сон длился недолго из-за аномально теплой зимы. Чувствует себя любимица детей отлично, но пока не готова принимать посетителей. После зимней спячки в течение нескольких недель ей нужна адаптация», — рассказали в музее.

Обычно медведица просыпается в конце марта — начале апреля.