Марий Эл, 11 марта, 2020, 21:40 — ИА Регнум. В ходе визита в Козьмодемьянск глава Марий Эл Александр Евстифеев вручил юбилейные медали, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проживающим в городе участникам войны и труженикам тыла. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Пресс-служба правительства Марий Эл Козьмодемьянские ветераны

Медали были вручены Галине Абрамовой,Нине Багровой,Александру Дёмину,Людмиле Зыковой,Валентине Ивановой,Нине Ильзоркиной,Юрию Киселёву, Клавдии Красильниковой,Наталии Лавровой и Зое Парандеевой.

В годы войны на фронт из Козьмодемьянска ушли 1949 жителей города, не вернулись домой 692 солдата. Также сюда были эвакуированы сотни жителей Ленинграда, Смоленска, Курска и Сталинграда (Волгоград).

Как сообщало ИА REGNUM, во всех регионах Приволжского федерального округа проводятся мероприятия, в рамках которых ветеранам вручают юбилейные медали.

27 февраля удмуртским ветеранам медали вручал полпред президента в ПФО Игорь Комаров.