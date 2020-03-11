Варшава, 11 марта, 2020, 20:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Советский Союз сыграл решающую роль в победе над фашизмом. Об этом глава польского внешнеполитического ведомства сказал сегодня, 11 марта, в интервью РБК.

Советские и польские солдаты освобождают Варшаву. Январь 1945

«Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов», — сказал глава польского МИДа.

Кроме того, Чапутович не согласился с мнением польских политиков, которые обвиняют Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с Гитлертом.

Тем не менее глава польского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, по его мнению, СССР в определенной мере несет ответственность за нападение Германии на Польшу.

«Говоря простыми словами, это было соглашение Гитлера со Сталиным, на основании которого 17 сентября СССР напал на территорию Польши. Для нас эти вещи очевидны, но российское общество до конца их не осознает», — сказал Чапутович.

Он подчеркнул, что, по мнению властей Польши, война в 1939 году началась после того, как Германия, а затем Советский Союз якобы напали на Польшу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Польши долгие годы культивируют миф о том, что их страна является лишь жертвой во Второй мировой войне. Тем самым они пытаются стереть из истории факт сотрудничества Польши с Гитлером и участие Варшавы в разделе Чехословакии.

На основании этих мифов Польша периодически пытается требовать от России каких-то компенсаций за потери в годы войны.

Примечательно, что посол Польши в Берлине Анджей Пшилебский считает, что не Москва, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание войны.