Москва, 11 марта, 2020, 19:50 — ИА Регнум. Полёты в часть городов Германии, Италии, Франции и Испании приостановит в связи с эпидемией коронавируса авиакомпания «Аэрофлот». Об этом 11 марта сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Alex Beltyukov Самолёт «Аэрофлота»

С 13 марта по 30 апреля будут приостановлены полёты из Москвы в Аликанте, Валенсию, Малагу, Тенерифе и Пальма-де-Майорку в Испании, в Марсель, Лион и Ниццу во Франции, в Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт в Германии и в Милан, Венецию, Неаполь, Верону и Болонью в Италии. Дочерний перевозчик «Аэрофлота», компания «Россия», закрывает авиарейсы из Санкт-Петербурга и Москвы в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург.

Пассажиры, уже купившие билеты на авиарейсы, смогут вернуть деньги без штрафных санкций либо поменять маршрут с датой вылета до 31 декабря 2020 года.

До 20 марта будут осуществляться чартерный авиаперелёты на Тенерифе в связи с большим количеством российских граждан, находящихся там в данное время.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запрете Росавиацией чартерного авиасообщения с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса