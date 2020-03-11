Москва, 11 марта, 2020, 17:17 — ИА Регнум. 91 тысяча человек внесли пожертвования на строительства Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке.

Кадр ТК «Звезда» Сергей Шойгу

«Мы признательны таким крупным компаниям, областям и городам, — заявил в интервью телеканалу «Звезда» министр обороны РФ Сергей Шойгу. — Город Москва счел нужным важным и необходимым, и, я считаю, очень правильным, выделить средства на благоустройство вокруг храма».

По словам министра, компания, поставляющая тяжелые краны, с помощью которых был установлен многотонный купол, сделала это бесплатно, попросив сохранить анонимность, а Московская область помогла в подведении коммуникаций. Другие компании выделили на строительство храма почти 1000 т алюминия и почти 900 т меди.

Как напоминает телеканал «Звезда», Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров. Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола — 19 метров 45 сантиметров. В честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы — 75 метров, именно столько лет прошло со дня Победы. Высота звонницы — тоже 75 метров, высота малых куполов — 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941 — 1945 годов).